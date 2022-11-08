У кафе у гумових чоботях: у Венеції — сезонний підйом води

Деталі

Явлення так званої високої води, які раніше спостерігалися на площі в середньому 9 разів на рік, тепер відбуваються в середньому 90-100 разів на рік.

За прогнозами екологів, до середини XXI століття саме через глобальні зміни клімату Венецію може затопити. Щороку вона занурюється у воду на 2 міліметри. І від цього її не врятують нові системи підводних бар'єрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виняткове відкриття: у Тоскані виявили 2300-річні бронзові статуї.