У кафе у гумових чоботях: у Венеції — сезонний підйом води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Венеції (Італія) виникають повені періодично в сезоні припливу, зокрема, знову затопило площу Сан-Марко. Рівень води здійнявся на метр.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
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Явлення так званої високої води, які раніше спостерігалися на площі в середньому 9 разів на рік, тепер відбуваються в середньому 90-100 разів на рік.
За прогнозами екологів, до середини XXI століття саме через глобальні зміни клімату Венецію може затопити. Щороку вона занурюється у воду на 2 міліметри. І від цього її не врятують нові системи підводних бар'єрів.
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