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У кафе у гумових чоботях: у Венеції — сезонний підйом води

У кафе у гумових чоботях: у Венеції — сезонний підйом води

Київ • УНН

 • 1882659 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Венеції (Італія) виникають повені періодично в сезоні припливу, зокрема, знову затопило площу Сан-Марко. Рівень води здійнявся на метр.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Явлення так званої високої води, які раніше спостерігалися на площі в середньому 9 разів на рік, тепер відбуваються в середньому 90-100 разів на рік.

За прогнозами екологів, до середини XXI століття саме через глобальні зміни клімату Венецію може затопити. Щороку вона занурюється у воду на 2 міліметри. І від цього її не врятують нові системи підводних бар'єрів.

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Українські Національні Новини

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