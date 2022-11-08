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Виняткове відкриття: у Тоскані виявили 2300-річні бронзові статуї

Виняткове відкриття: у Тоскані виявили 2300-річні бронзові статуї

Київ • УНН

 • 686660 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Археологи в Італії виявили понад два десятки бронзових статуй, що чудово збереглися, що належать до давньоримських часів, в термальних ваннах Тоскани, що експерти називають сенсаційною знахідкою, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Статуї були виявлені в Сан-Кашано-деї-Баньї, місті на вершині пагорба в провінції Сієна, приблизно за 160 км на північ від Риму, де археологи з 2019 року досліджують руїни стародавньої купальні.

"Це дуже важлива, виняткова знахідка", - сказав у вівторок Якопо Таболлі, доцент Університету для іноземців у Сієні, який координує розкопки.

Массімо Осанна, високопосадовець Міністерства культури країни, назвав це відкриття одним із найчудовіших відкриттів "в історії стародавнього Середземномор'я" і найважливішим, відколи бронзові статуї Вояки з Ріаче, пара гігантських давньогрецьких воїнів, були витягнуті з моря неподалік берега Італії у 1972 році.

Таболлі сказав, що статуї, що зображують Гігію, Аполлона та інших греко-римських божеств, використовувалися для прикраси святилища перед тим, як їх занурювали в термальні води, під час свого роду ритуалу, "ймовірно, близько 1 століття нашої ери".

#SanCascianodeiBagni come #Riace: dall'acqua emerge un deposito votivo con 24 #bronzi
protetti per 2300 anni dal fango delle vasche sacre

L'archeologo Jacopo #Tabolli: una scoperta che cambierà la storia
Il ministro #Sangiuliano: eccezionale#8novembre #archeologia pic.twitter.com/k2UnN0qcwL

— Tv2000.it (@TV2000it) November 8, 2022

Нагадаємо

У Сирії виявили рідкісну римську мозаїку.

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