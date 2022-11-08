Исключительное открытие: в Тоскане обнаружили 2300-летние бронзовые статуи

Детали

Статуи были обнаружены в Сан-Кашано-деи-Баньи, городе на вершине холма в провинции Сиена, примерно в 160 км к северу от Рима, где археологи с 2019 года исследуют руины древней купальни.

"Это очень важная, исключительная находка", - сказал во вторник Якопо Таболли, доцент Университета для иностранцев в Сиене, координирующий раскопки.

Массимо Осанна, чиновник Министерства культуры страны, назвал это открытие одним из самых замечательных открытий "в истории древнего Средиземноморья" и важнейшим, с тех пор как бронзовые статуи Воины из Риаче, пара гигантских древнегреческих воинов, были извлечены из моря у берега Италии в 1972 году.

Таболли сказал, что статуи, изображающие Гигию, Аполлона и других греко-римских божеств, использовались для украшения святилища перед тем, как их погружали в термальные воды, во время своего рода ритуала, "вероятно, около 1 века нашей эры".

#SanCascianodeiBagni come #Riace: dall'acqua emerge un deposito votivo con 24 #bronzi

protetti per 2300 anni dal fango delle vasche sacre



L'archeologo Jacopo #Tabolli: una scoperta che canvierà la storia

Il ministro #Sangiuliano: eccezionale#8novembre #archeologia pic.twitter.com/k2UnN0qcwL

Напомним

В Сирии обнаружили редкую римскую мозаику.