В Кабуле подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В столице Афганистана в результате взрыва, который устроил террорист-смертник у здания разведки, погибли десять человек. Еще пять человек были ранены, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“25 декабря утром, когда на работу в Национальное управление безопасности, начали прибывать его сотрудники, боевик-смертник активировал взрывчатку”, — говорится в сообщениях.
Отмечено, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Как сообщают местные власти, еще пять человек получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка “Исламское государство”.
Как сообщал УНН, в результате нападения талибов в Афганистане погибли по меньшей мере 11 полицейских.