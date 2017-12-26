У Кабулі підірвався смертник: щонайменше 10 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В столиці Афганістану внаслідок вибуху, який влаштував терорист-смертник біля будівлі розвідки, загинули десять осіб. Ще п’ять людей були поранені, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“25 грудня вранці, коли на роботу до Національного управління безпеки, почали прибувати його співробітники, бойовик-смертник активував вибухівку”, — йдеться вповідомленні.
Зазначено, що внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей. Як повідомляє місцева влада, ще п’ятеро людей зазнали поранень.
Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу талібів у Афганістані загинули щонайменше 11 поліцейських.