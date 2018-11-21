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В Кабмине призвали Раду рассмотреть заявление на увольнение министра агрополитики

В Кабмине призвали Раду рассмотреть заявление на увольнение министра агрополитики

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде рассмотреть поданное в 2017 году заявление Тараса Кутового на увольнение с должности министра аграрной политики и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Премьер предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, еще 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что написал заявление об отставке. Сам Т.Кутовый объяснил такое решение желанием вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций.

На посту министра Кутовый находится с 14 апреля 2017 года.

Как сообщал УНН, Премьер предложил Раде назначить Оксану Маркарову министром финансов, а нардепа Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.

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