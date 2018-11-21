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У Кабміні закликали Раду розглянути заяву на звільнення міністра агрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Верховній Раді розглянути подану у 2017 році заяву Тараса Кутового на звільнення з посади міністра аграрної політики і продовольства. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.

“Прем’єр запропонував парламентарям розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 23 травня 2017 року міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що написав заяву про відставку. Сам Т.Кутовий пояснив таке рішення бажанням повернутися у бізнес і займатися залученням інвестицій.

На посаді міністра Кутовий перебуває з 14 квітня 2017 року.

Як повідомляв УНН, Прем'єр запропонував Раді призначити Оксану Маркарову міністром фінансів, а нардепа Ірину Фріз - міністром у справах ветеранів.

Українські Національні Новини

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