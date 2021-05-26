В Кабмине планируют ослабить карантин в Украине

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"Прошу внести протокольное поручение, внести изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года... при условии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена в коронавируса, что проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения, снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан. Также позволить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сообщил Ткаченко.

Детали

Минздраву, МИД, Минфину, Минэкономики, Минюсту, Секретариату КМУ было поручено в двухдневный срок оформить указанное решение актом КМУ в соответствии с регламентными требованиями и представить на подпись премьер-министру Украины.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.



С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.



Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.



С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.



В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".