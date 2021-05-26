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The Guardian

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У Кабміні планують послабити карантин в Україні

Київ • УНН

 • 21348 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. До Кабінету міністрів внесено протокольне доручення щодо послаблення карантинних заходів на території України. Пом’якшення торкнуться, зокрема, проведення концертних, масових, культурних заходів, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.

У Кабміні планують послабити карантин в Україні

Цитата:

"Прошу внести протокольне доручення, внести зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року… за умови негативного результату тестувань на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигену до коронавірусу, що проведене не більш як за 72 години до проведення заходу або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, всіх відвідувачів та співробітників розширити можливості для проведення концертних, масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення, зняти часові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян. Також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", - повідомив Ткаченко.

Деталі

МОЗ, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, Мінюсту, секретаріату КМУ було доручено в дводенний термін оформити зазначене рішення актом КМУ відповідно до регламентних вимог та подати на підпис прем’єр-міністру України.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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