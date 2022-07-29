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В Кабмине ожидают, что Рада в ближайшее время рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов

В Кабмине ожидают, что Рада в ближайшее время рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов

Киев • УНН

 • 125116 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Ожидается, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит 50 поданных и согласованных евроинтеграционных законопроектов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Цитата

«Мы не откладываем введение европейских директив и правил до завершения войны. Делаем это сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что Парламент рассмотрит 50 представленных и согласованных евроинтеграционных законопроектов. Также скоро министерства завершат подготовку всех законопроектов, касающихся выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - рассказал Шмигаль.

Дополнение

1 июля Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры.

Напомним

1 июля сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза. Также через видеосвязь в парламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

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