У Кабміні очікують, що Рада найближчим часом розгляне 50 євроінтеграційних законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Очікується, що Верховна Рада найближчим часом розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроектів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Кабмін.
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«Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що Парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроектів. Так само незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроектів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - розповів Шмигаль.
Доповнення
1 липня Верховна Рада України під час засідання підтримала низку важливих технічних євроінтеграційних законопроектів, яких від України очікують європейські партнери.
Нагадаємо
1 липня сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.