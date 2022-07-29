У Кабміні очікують, що Рада найближчим часом розгляне 50 євроінтеграційних законопроектів

Цитата

«Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що Парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроектів. Так само незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроектів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - розповів Шмигаль.

Доповнення

1 липня Верховна Рада України під час засідання підтримала низку важливих технічних євроінтеграційних законопроектів, яких від України очікують європейські партнери.



Нагадаємо

1 липня сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.