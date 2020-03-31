В Ивано-Франковске в больницах находится 164 человека с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В больницах Ивано-Франковска 164 человека находится в больнице с диагнозом "пневмония", что является подозрением на заболевание COVID-19. Об этом во время оперативного совещания заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
"Всего находится в стационарах с пневмониями 164 человека, за вчерашний день прибыло 32 пневмонии. Пневмония - подозрение на коронавирус, из них быстрый тест на коронавирус проведено у 150, из них - 57 положительных результатов, ожидаем подтверждения лабораторного", - отметил он.
Кроме того, мэр сообщил, что в ближайшее время планирует ограничить въезд в город.
"Я считаю, что надо ограничить въезд транспорта в Ивано-Франковск. Речь идет об организации скрининга, речь идет о том, чтобы без надобности рекомендовать не заезжать в Ивано-Франковск. Учитывая эту статистику, которая есть в последние время, это значительный рост: сегодня десятками пациенты поступают", - добавил Марцинкив.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 31 марта, зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 - летальные.