В Ивано-Франковске в больницах находится 164 человека с подозрением на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82988 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99576 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102121 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101416 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109318 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104372 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106394 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131357 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Ивано-Франковске в больницах находится 164 человека с подозрением на COVID-19

В Ивано-Франковске в больницах находится 164 человека с подозрением на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15979 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В больницах Ивано-Франковска 164 человека находится в больнице с диагнозом "пневмония", что является подозрением на заболевание COVID-19. Об этом во время оперативного совещания заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

"Всего находится в стационарах с пневмониями 164 человека, за вчерашний день прибыло 32 пневмонии. Пневмония - подозрение на коронавирус, из них быстрый тест на коронавирус проведено у 150, из них - 57 положительных результатов, ожидаем подтверждения лабораторного", - отметил он.

Кроме того, мэр сообщил, что в ближайшее время планирует ограничить въезд в город.

"Я считаю, что надо ограничить въезд транспорта в Ивано-Франковск. Речь идет об организации скрининга, речь идет о том, чтобы без надобности рекомендовать не заезжать в Ивано-Франковск. Учитывая эту статистику, которая есть в последние время, это значительный рост: сегодня десятками пациенты поступают", - добавил Марцинкив.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 31 марта, зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 - летальные.

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