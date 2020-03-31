У Івано-Франківську в лікарнях перебуває 164 людини із підозрою на COVID-19

КИЇВ. 31 березня. УНН. У лікарнях Івано-Франківська 164 людини перебуває у лікарні з діагнозом "пневмонія", що є підозрою на захворювання COVID-19. Про це під час оперативної наради заявив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.