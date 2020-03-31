У Івано-Франківську в лікарнях перебуває 164 людини із підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У лікарнях Івано-Франківська 164 людини перебуває у лікарні з діагнозом "пневмонія", що є підозрою на захворювання COVID-19. Про це під час оперативної наради заявив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
"Всього перебуває у стаціонарах з пневмоніями 164 людини, за вчорашній день прибуло 32 пневмонії. Пневмонія – підозра на коронавірус, з них швидкий тест на коронавірус проведено в 150, з них - 57 позитивних результатів, очікуємо підтвердження лабораторного", - зазначив він.
Окрім того, мер повідомив, що найближчим часом планує обмежити в’їзд до міста.
"Я вважаю, що треба обмежити в’їзд транспорту до Івано-Франківська. Мова йде про організацію скринінгу, мова йде про те, щоб без потреби рекомендувати не заїжджати до Івано-Франківська. Зважаючи на ту статистику, яка є останні часом, це значний ріст: сьогодні десятками пацієнти поступають", - додав Марцінків.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 березня, зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.