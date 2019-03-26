В Ивано-Франковске произошел пожар в лагере ромов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В микрорайоне Пасечная Ивано-Франковска в ночь на 25 марта сгорели два временных сооружения в лагере ромов. Однако, полиция не открывала уголовное производство, ведь ромы отказались писать заявление. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-секретарь патрульной полиции в Ивано-Франковской области Николай Гурак.
"Уголовного производства (относительно пожара в лагере рома, где сгорели два временные сооружения - ред.) не раскрывали. Потому что лица указали, что отказываются писать заявление и объяснение", - сказали в пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области.
В патрульной полиции рассказали, что жители сначала рассказывали, что якобы видели нескольких мужчин, которые приблизились к лагерю и могли осуществить поджог. Однако, когда на место прибыл следователь, жители изменили свое объяснение.
"Мол возгорание произошло вследствие (собственного - ред.) неосторожного обращения с огнем. После чего ромы пояснили, что претензий ни к кому не имеют и о поджоге речь не идет", - рассказал Гурак.
Напомним, в ночь на 24 июня 2018 года молодые люди в масках с ножами и палками напали на лагерь ромов под Львовом. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.