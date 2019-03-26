У Івано-Франківську сталася пожежа в таборі ромів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У мікрорайоні Пасічна Івано-Франківська у ніч на 25 березня згоріли дві тимчасові споруди в таборі ромів. Проте, поліція не відкривала кримінальне провадження, адже роми відмовилися писати заяву. Про це повідомив журналісту УНН прес-секретар Патрульної поліції в Івано-Франківській області Микола Гурак.
"Кримінального провадження (стосовно пожежі в таборі ромів, де згоріли дві тимчасові споруди – ред.) не відкривали. Тому що особи вказали, що відмовляються писати заяву і пояснення", - сказали в прес-службі ГУНП в Івано-Франківської області.
В патрульній поліції розповіли, що мешканці спочатку розповідали, що нібито бачили кількох чоловіків, які наблизилися до табору та могли здійснити підпал. Проте, коли на місце прибув слідчий, мешканці змінили своє пояснення.
"Мовляв загоряння сталося у наслідок (власного – ред.) необережного поводження з вогнем. Після чого роми пояснили, що претензій ні до кого не має і про підпал мова не йде", - розповів Гурак.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня 2018 року молодики у масках з ножами і палицями напали на табір ромів під Львовом. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув.