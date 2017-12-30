В Ивано-Франковске во время пожара погибла семья из шести человек

Как сообщили корреспонденту УНН в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, во время тушения пожара спасатели обнаружили шесть обгоревших тел: двое взрослых и четверо детей.

По словам спасателей, все погибли от отравления угарным газом.

Как сообщал УНН, стала известна причина масштабного пожара в Нью-Йорке, в результате которого погибли 12 человек.