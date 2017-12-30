У Івано-Франківську під час пожежі загинула сім’я з шести осіб
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні у центрі Івано-Франківська, на вулиці Січових Стрільців сталася пожежа, внаслідок якої загинула сім’я з шістьох осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС області.
Як повідомили кореспонденту УНН в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, під час гасіння пожежі рятувальники виявили шестеро обгорілих тіл: двоє дорослих та четверо дітей.
За словами рятувальників, усі загинули від отруєння чадним газом.
Як повідомляв УНН, стала відома причина масштабної пожежі у Нью-Йорку, внаслідок якої загинули 12 осіб.