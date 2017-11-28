В Италии призвали ЮНЕСКО признать пиццу мировым достоянием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Два миллиона итальянцев подписали петицию в ЮНЕСКО о предоставлении неаполитанской пицце специального статуса мирового наследия, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Итальянцы хотят официального признания именно оригинального рецепта неаполитанской пиццы для того, чтобы защитить ее от так называемого “пищевого пиратства”.
“Неаполитанская пицца как традиционное блюдо официально признано Европейским Союзом с 2010 года, но теперь цель заключается в обеспечении международного признания”, — заявили в сообществе национальных производителей продуктов питания Coldiretti.
Как отмечает издание, получение этого статуса от ЮНЕСКО поможет бороться с такими кулинарными злоупотреблениями, как использование ингредиентов иностранного происхождения для приготовления неаполитанской пиццы.
Как сообщал УНН, недавно в ЮНЕСКО утвердили кандидатуру генерального директора организации.