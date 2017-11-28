У Італії закликали ЮНЕСКО визнати піцу світовим надбанням
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Два мільйони італійців підписали петицію до ЮНЕСКО щодо надання неаполітанській піці спеціального статусу світового надбання, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Італійці хочуть офіційного визнання саме оригінального рецепту неаполітанської піци задля того, щоб захистити її від так званого “харчового піратства”.
“Неаполітанська піца як традиційна страва офіційно визнана Європейським Союзом з 2010 року, але тепер мета полягає в забезпеченні міжнародного визнання”, — заявили у співтоваристві національних виробників продуктів харчування Coldiretti.
Як зазначає видання, отримання цього статусу від ЮНЕСКО допоможе боротися з такими кулінарними зловживаннями, як використання інгредієнтів ноземного походження для приготування неополітанської піци.
Як повідомляв УНН, недавно в ЮНЕСКО затвердили кандидатуру генерального директора організації.