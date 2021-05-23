В Иране в результате взрыва на химическом заводе пострадали девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По сообщениям государственных СМИ Ирана, рано утром в воскресенье в результате взрыва и пожара, возникшего на заводе по производству химикатов в центральной провинции Ирана Исфахан, пострадали не менее девяти человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Причина взрыва на химическом заводе Sepahan Nargostar расследуется, а девять раненых переведены в больницу”, — цитирует пресс-секретаря провинциального центра неотложной медицинской помощи Аббас Абеди государственное информационное агентство Mehr.
Детали
Местные жители сообщили в социальных сетях, взрыв был настолько сильным, что в районе завода тряслись дома, и люди сначала подумали, что произошло землетрясение.
Причина происшествия пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
Cтепень тяжести травм пострадавших не уточняется.
Добавим
За последний год на различных военных, ядерных и промышленных объектах Ирана произошли многочисленные взрывы и пожары. Среди них два взрыва на заводе по обогащению урана в Натанзе. Утверждалось, что речь идет о диверсии.
Кроме того, в провинции Кум в промышленном городке Шокухие произошел мощный взрыв на химическом заводе.