У Ірані в результаті вибуху на хімічному заводі постраждали дев'ять людей

Цитата

“Причина вибуху на хімічному заводі Sepahan Nargostar розслідується, а дев’ять поранених переведені в лікарню”, — цитує прессекретаря провінційного центру невідкладної медичної допомоги Аббас Абеді державне інформаційне агентство Mehr.

Деталі

Місцеві жителі повідомили в соціальних мережах, що вибух був настільки сильним, що в районі заводу тряслися будинки, і люди спочатку подумали, що стався землетрус.

Причина події поки невідома. Фахівці встановлюють всі обставини інциденту.

Cтупінь тяжкості травм потерпілих не уточнюється.

Додамо

За останній рік на різних військових, ядерних і промислових об’єктах Ірану відбулися численні вибухи і пожежі. Серед них два вибухи на заводі зі збагачення урану в Натанзі. Стверджувалося, що мова йде про диверсії.

Окрім того, в провінції Кум в промисловому містечку Шокухіє стався потужний вибух на хімічному заводі.