У Ірані в результаті вибуху на хімічному заводі постраждали дев'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За повідомленнями державних ЗМІ Ірану, рано вранці в неділю в результаті вибуху і пожежі, що виникла на заводі з виробництва хімікатів в центральній провінції Ірану Ісфахан, постраждали не менше дев’яти осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“Причина вибуху на хімічному заводі Sepahan Nargostar розслідується, а дев’ять поранених переведені в лікарню”, — цитує прессекретаря провінційного центру невідкладної медичної допомоги Аббас Абеді державне інформаційне агентство Mehr.
Деталі
Місцеві жителі повідомили в соціальних мережах, що вибух був настільки сильним, що в районі заводу тряслися будинки, і люди спочатку подумали, що стався землетрус.
Причина події поки невідома. Фахівці встановлюють всі обставини інциденту.
Cтупінь тяжкості травм потерпілих не уточнюється.
Додамо
За останній рік на різних військових, ядерних і промислових об’єктах Ірану відбулися численні вибухи і пожежі. Серед них два вибухи на заводі зі збагачення урану в Натанзі. Стверджувалося, що мова йде про диверсії.
Окрім того, в провінції Кум в промисловому містечку Шокухіє стався потужний вибух на хімічному заводі.