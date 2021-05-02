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На хімічному заводі в Ірані стався потужний вибух

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В Ірані стався потужний вибух на хімічному заводі в промисловому містечку Шокухіє в провінції Кум. Про це повідомляє видання Tasnim, інформує УНН.

Цитата

"У неділю вранці на заводі промислового комплексу в північному іранському місті Кум спалахнула велика пожежа, що змусило владу оголосити надзвичайний стан", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У виданні додали, що під час гасіння пожежі на хімічному заводі, двоє пожежників були серйозно поранені, а пожежна машина повністю згоріла.

За словами представника пожежної служби Кума Хаміда Карімі, для ліквідації пожежі було відправлено 20 пожежних машин. Кілька пожежних були поранені, один з них - в критичному стані.

Офіційних коментарів з приводу події поки немає.

Нагадаємо, у столиці Таджикистану Душанбе вчора ввечері прогримів потужний вибух.

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