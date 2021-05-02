На химическом заводе в Иране произошел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Иране произошел мощный взрыв на химическом заводе в промышленном городке Шокухие в провинции Кум. Об этом сообщает издание Tasnim, информирует УНН.
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“В воскресенье утром на заводе промышленного комплекса в северном иранском городе Кум вспыхнул крупный пожар, что заставило власти объявить чрезвычайное положение”, — говорится в сообщении.
Детали
В издании добавили, что во время тушения пожара на химическом заводе, двое пожарных были серьезно ранены, а пожарная машина полностью сгорела.
По словам представителя пожарной службы Кума Хамида Карими, для ликвидации пожара было отправлено 20 пожарных машин. Несколько пожарных были ранены, один из них — в критическом состоянии.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нету.
Напомним, в столице Таджикистана Душанбе вчера вечером прогремел мощный взрыв.