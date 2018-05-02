В Instagram появились видеозвонки

Функция уже доступна некоторой части пользователей. Остальные же обзаведутся поддержкой в ближайшие несколько недель.



Идея видеозвонков появилась благодаря Instagram Direct. Разработчики заметили, что пользователи часто общаются друг с другом с помощью этой функции.



Как сообщал УНН, функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

Напомним, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.