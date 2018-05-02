В Instagram появились видеозвонки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С сегодняшнего дня в Instagram появилась функция групповых видеозвонков . Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.
Функция уже доступна некоторой части пользователей. Остальные же обзаведутся поддержкой в ближайшие несколько недель.
Идея видеозвонков появилась благодаря Instagram Direct. Разработчики заметили, что пользователи часто общаются друг с другом с помощью этой функции.
Как сообщал УНН, функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.
Напомним, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.