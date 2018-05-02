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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Instagram появились видеозвонки

Киев • УНН

 • 8438 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С сегодняшнего дня в Instagram появилась функция групповых видеозвонков . Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.

В Instagram появились видеозвонки

Функция уже доступна некоторой части пользователей. Остальные же обзаведутся поддержкой в ближайшие несколько недель.

Идея видеозвонков появилась благодаря Instagram Direct. Разработчики заметили, что пользователи часто общаются друг с другом с помощью этой функции.

Как сообщал УНН, функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

Напомним, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.

Украинские Национальные Новости

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