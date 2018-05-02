У Instagram з'явилися відеодзвінки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З сьогоднішнього дня в Instagram з'явилася функція групових відеодзвінків. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Next Web.
Функція вже доступна для деякої частини користувачів. Решта ж обзаведуться підтримкою в найближчі кілька тижнів.
Ідея відеодзвінків з'явилася завдяки Instagram Direct. Розробники помітили, що користувачі часто спілкуються один з одним за допомогою цієї функції.
Як повідомляв УНН, функція скачування контенту з аккаунта Data Download з'явилася в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, соціальної мережі Instagram з'явився новий режим, який працює для фото і відео контенту.