В Гватемале во время тюремного бунта погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в ходе бунта в тюрьме в гватемальском муниципалитете кантеле. Об этом сообщила в среду пожарная служба страны в Twitter, передает УНН.
Цитата
“По предварительным данным, сообщается о шести погибших”, — пишет служба.
Детали
Как сообщает газета Prensa Libre, беспорядки в тюрьме начались из-за противостояния враждующих преступных группировок. По данным издания, в пенитенциарном учреждении, рассчитанном на 900 заключенных, содержащихся 2252 человека.
Напомним
В феврале этого года, во время тюремных бунтов в Эквадоре, погибли по меньшей мере 75 заключенных.