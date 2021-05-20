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В Гватемале во время тюремного бунта погибли шесть человек

Киев • УНН

 • 18810 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в ходе бунта в тюрьме в гватемальском муниципалитете кантеле. Об этом сообщила в среду пожарная служба страны в Twitter, передает УНН.

В Гватемале во время тюремного бунта погибли шесть человек

Цитата

“По предварительным данным, сообщается о шести погибших”, — пишет служба.

Детали

Как сообщает газета Prensa Libre, беспорядки в тюрьме начались из-за противостояния враждующих преступных группировок. По данным издания, в пенитенциарном учреждении, рассчитанном на 900 заключенных, содержащихся 2252 человека.

Напомним

В феврале этого года, во время тюремных бунтов в Эквадоре, погибли по меньшей мере 75 заключенных.

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