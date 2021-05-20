У Гватемалі під час тюремного бунту загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули в ході бунту у в’язниці в гватемальському муніципалітеті Кантель. Про це повідомила в середу пожежна служба країни в Twitter, передає УНН.
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“За попередніми даними, повідомляється про шість загиблих”, — пише служба.
Деталі
Як повідомляє газета Prensa Libre, заворушення у в’язниці почалися через протистояння ворогуючих злочинних угруповань. За даними видання, в пенітенціарній установі, розрахованій на 900 в’язнів, містяться 2 252 людини.
Нагадаємо
У лютому цього року, під час тюремних бунтів в Еквадорі, загинули щонайменше 75 ув’язнених.