У Гватемалі під час тюремного бунту загинули шестеро людей

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“За попередніми даними, повідомляється про шість загиблих”, — пише служба.

Деталі

Як повідомляє газета Prensa Libre, заворушення у в’язниці почалися через протистояння ворогуючих злочинних угруповань. За даними видання, в пенітенціарній установі, розрахованій на 900 в’язнів, містяться 2 252 людини.

Нагадаємо

У лютому цього року, під час тюремних бунтів в Еквадорі, загинули щонайменше 75 ув’язнених.