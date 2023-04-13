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В Грузии заявили, что ЕС должен выдать членов правительства времен президентства Саакашвили

В Грузии заявили, что ЕС должен выдать членов правительства времен президентства Саакашвили

Киев • УНН

 • 2100377 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Евросоюз должен выдать Грузии членов правительства времен президентства Саакашвили, которые получили убежище в Европе. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Папуашвили назвал имена двух экс-министров – Давида Кезарашвили, возглавлявшего Минобороны, и Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции.

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Спикер парламента назвал их “палачами”, которые “организовали в Грузии ГУЛАГ” и сказал, что защищая преступников, власти стран ЕС ставят под угрозу безопасность грузинского народа.

“Возникают вопросы, с чем мы имеем дело, почему есть это политическое покровительство и какие политические или иные интересы стоят за этим политическим покровительством. Страны ЕС и политики, поощряющие Саакашвили, – в долгу перед грузинским народом и поставили под угрозу безопасность грузинского народа.

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Я думаю, что они должны оплатить этот долг…в частности выдачей Грузии Кезерашвили, а также скрывающегося в Украине Зураба Адеишвили", – заявил Папуашвили.

При этом он добавил: "Когда палачи свободно передвигаются по ЕС, это дискредитирует сам ЕС".

Ранее

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег власти Грузии от окончательного принятия закона об “иноагентах”, вызвавшего массовые протесты. В Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об “иноагентах” противоречит ценностям и стандартам ЕС.

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