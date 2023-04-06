Через корупцію: США вперше наклали санкції на високопоставлених діячів юстиції Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Державний департамент США оголосив візові санкції проти кількох голів судів та членів Вищої ради юстиції Грузії "у зв'язку з їхньою причетністю до великомасштабної корупції", пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Санкції введено проти Михайла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелія та Валеріана Церцвадзе. Вони, а також їхні найближчі родичі відтепер не мають права на в'їзд до США.
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«Ці особи зловживали своїм становищем голів судів та членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону та віру суспільства до судової системи Грузії. США, як і раніше, підтримують демократію та верховенство закону та й надалі сприятимуть притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди. Ми підтримуємо всіх суддів, які мають чесність та мужність діяти неупереджено та незалежно», - прокоментував візові санкції держсекретар Ентоні Блінкен.
Доповнення
Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія назвав цю подію "останнім попередженням Бідзіні Іванішвілі, який переходить усі червоні лінії".
"Сьогодні сталася дуже важлива подія. Під санкції США вперше потрапили четверо грузинських суддів за причетність до корупції. (...) Ми неоднократно попереджали, що це погано закінчиться. З першого разу не почули. Ну що ж, сподіваюся зараз дійде", - зазначив Арахамія в Telegram.
Голова фракції також нагадав, що була передана інформація про найближче бізнес-оточення Іванішвілі, яке "через свої структури допомагає росіянам обходити санкції".
"Думаю, найближчим часом можна очікувати новин також і в цьому напрямку", - додав він.
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