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Из-за коррупции: США впервые наложили санкции на высокопоставленных деятелей юстиции Грузии

Киев • УНН

 • 764995 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Государственный департамент США объявил визовые санкции против нескольких председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции", пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Санкции введены против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Они, а также их ближайшие родственники отныне не имеют права на въезд в США.

Цитата

«Эти лица злоупотребляли своим положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии. США по-прежнему поддерживают демократию и верховенство закона и в дальнейшем будут способствовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради личной выгоды. Мы поддерживаем всех судей, которые имеют честность и мужество действовать беспристрастно и независимо», - прокомментировал визовые санкции госсекретарь Энтони Блинкен.

Дополнение

Председатель фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал это событие "последним предупреждением Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии".

"Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. (...) Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится. С первого раза не услышали. Ну что ж, надеюсь сейчас дойдет", - отметил Арахамия в Telegram.

Глава фракции также напомнил, что была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое "через свои структуры помогает россиянам обходить санкции".

"Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей также и в этом направлении", - добавил он.

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