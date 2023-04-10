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Прем'єр Гарібашвілі назвав "незрозумілими" претензії до грузинських суддів з боку США

Прем'єр Гарібашвілі назвав "незрозумілими" претензії до грузинських суддів з боку США

Київ • УНН

 • 703903 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова грузинського уряду заявив, що "не бачив" жодного доказу корупції суддів по відношенню до яких США вело санкції, а судова система країни, за його словами, "вільна та незалежна", пише УНН з посиланням на Новости- Грузия.

Деталі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що повністю підтримує суддів, які потрапили під візові санкції США та попередив про неприпустимість втручання у роботу судової системи країни.

“Ми не бачили жодних доказів щодо рішення (Держдепу США). Це рішення викликає у мене великий знак питання. Це сумно та незрозуміло. Я думаю, що правда вийде назовні. Ми поговоримо з нашими партнерами, жодне питання не залишиться без відповіді”, – сказав Гарібашвілі.

Прем’єр також додав, що за час його правління судова влада "стала незалежною та вільною від будь-якого втручання – як внутрішнього, так і іноземного"

"Я пишаюся нашим судом, я пишаюся всіма суддями, це висококваліфіковані професіонали. Сьогодні у нас суд вільний від корупції, від будь-якого втручання, від тиску ”, – заявив Гарібашвілі.

Доповнення

Минулого тижня стало відомо, що Держдеп США оголосив візові санкції, уперше в історії грузино-американських відносин, проти кількох голів судів та членів Вищої ради юстиції Грузії "у зв'язку з їхньою причетністю до великомасштабної корупції. Санкції введено проти Михайла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелія та Валеріана Церцвадзе. Вони, а також їхні найближчі родичі відтепер не мають права на в'їзд до США.

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