Премьер Гарибашвили назвал "непонятными" претензии к грузинским судьям со стороны США

Детали

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что полностью поддерживает судей, попавших под визовые санкции США и предупредил о недопустимости вмешательства в работу судебной системы страны.

“Мы не видели никаких доказательств относительно решения (Госдепа США). Это решение вызывает у меня большой знак вопроса. Это печально и непонятно. Я думаю, что правда выйдет наружу. Мы поговорим с нашими партнерами, ни один вопрос не останется без ответа”, – сказал Гарибашвили.

Премьер также добавил, что за время его правления судебная власть "стала независимой и свободной от любого вмешательства – как внутреннего, так и иностранного"

"Я горжусь нашим судом, я горжусь всеми судьями, это высококвалифицированные профессионалы. Сегодня у нас суд свободен от коррупции, от любого вмешательства, от давления ”, – заявил Гарибашвили.

Дополнение

На прошлой неделе стало известно, что Госдеп США объявил визовые санкции, впервые в истории грузино-американских отношений, против нескольких председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции. Санкции введены против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Они, а также их ближайшие родственники отныне не имеют права на въезд в США.