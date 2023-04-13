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У Грузії заявили, що ЄС має видати членів уряду часів президентства Саакашвілі

У Грузії заявили, що ЄС має видати членів уряду часів президентства Саакашвілі

Київ • УНН

 • 2100381 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Євросоюз має видати Грузії членів уряду часів президентства Саакашвілі, які отримали притулок у Європі. Про це заявив голова парламенту Шалва Папуашвілі, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Деталі

Папуашвілі назвав імена двох екс-міністрів – Давида Кезарашвілі, який очолював Міноборони, та Зураба Адеїшвілі, колишнього міністра юстиції.

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Спікер парламенту назвав їх “катами”, які “організували в Грузії ГУЛАГ” і сказав, що захищаючи злочинців, влада країн ЄС ставить під загрозу безпеку грузинського народу.

“Виникають питання, з чим ми маємо справу, чому є ця політична заступництво і які політичні чи інші інтереси стоять за цією політичною заступництвом. Країни ЄС та політики, що заохочують Саакашвілі, – у боргу перед грузинським народом і поставили під загрозу безпеку грузинського народу.

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Я думаю, що вони повинні сплатити цей борг…зокрема видачею Грузії Кезерашвілі, а також Зураба Адеїшвілі, що ховається в Україні", – заявив Папуашвілі.

При цьому він додав: "коли кати вільно пересуваються ЄС, це дискредитує сам ЄС".

Раніше

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель застеріг владу Грузії від остаточного ухвалення закону про “іноагентів”, що викликав масові протести. В Євросоюзі заявили, що прийняття Грузією закону про “іноагентів” суперечить цінностям і стандартам ЄС.

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