В Грузии в шахте произошел взрыв: есть жертвы

По информации ведомства, следствие ведется по второй части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека.



По имеющейся информации, есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу, их количество не сообщается.



Напомним, луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. И их подняли на поверхность.



Также в процессе ночных работ, в условиях постоянных грозовых дождей, луганские энергетиками было восстановлено электроснабжение для 6,4 тыс. потребителей на Попаснянщини (Крымское, Орехово, Новотошкивка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачев) и 2,3 тыс. потребителей в Северодонецке.



