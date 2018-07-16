У Грузії в шахті стався вибух: є жертви

За інформацією відомства, слідство ведеться за другою частиною статті 240 КК Грузії, що має на увазі порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт, що призвело до заподіяння смерті людини.



За наявною інформацією, є також потерпілі, яких в даний час перевозять до лікарні, їх кількість не повідомляється.



Нагадаємо, луганські енергетики близько години ночі відновили електропостачання шахти "Тошківська", де під землею знаходилося майже 90 гірників. І їх підняли на поверхню.



Також в процесі нічних робіт, в умовах постійних грозових дощів, луганські енергетиками було відновлено електропостачання для 6,4 тис. Споживачів на Попаснянщіні (Кримське, Орехово, Новотошківка, Тошківка, Нижнє, Нижнє-1, Грачов) і 2,3 тис. Споживачів в Сєвєродонецьку.



