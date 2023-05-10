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13 марта, 19:26 • 65641 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112363 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110872 просмотра

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13 марта, 13:40 • 110638 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103553 просмотра

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13 марта, 10:29 • 99863 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111368 просмотра

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В Грузии проходит митинг против возобновления прямого авиасообщения с рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости-Грузия.

Цитата

«россия — оккупант». У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с россией», - говориться в сообщении.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

Кроме того, Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения россии отметить визы для граждан Грузии и восстановить авиарейсы.

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