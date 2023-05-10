В Грузии проходит митинг против возобновления прямого авиасообщения с рф

Цитата

«россия — оккупант». У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с россией», - говориться в сообщении.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

Кроме того, Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения россии отметить визы для граждан Грузии и восстановить авиарейсы.