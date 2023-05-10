В Грузии проходит митинг против возобновления прямого авиасообщения с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости-Грузия.
Цитата
«россия — оккупант». У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с россией», - говориться в сообщении.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.
Кроме того, Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения россии отметить визы для граждан Грузии и восстановить авиарейсы.