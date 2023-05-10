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У Грузії проходить мітинг проти відновлення прямого авіасполучення з рф

Київ • УНН

 • 921789 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Біля будівлі МЗС Грузії проходить акція проти відновлення прямого авіасполучення з росією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.

Цитата

«росія — окупант». Біля будівлі МЗС Грузії проходить акція проти відновлення прямого авіасполучення з росією», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

Крім того, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зажадала термінового скликання Радбезу через рішення Росії скасувати візи для громадян Грузії та відновити авіарейси.

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