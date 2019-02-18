В Грузии сильный ветер повредил крышу мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В грузинском городе Рустави сильный ветер повредил крышу здания мэрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.
Так, ветром частично сорвало жестяное перекрытие мэрии. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте находятся специалисты, ведутся соответствующие работы.
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Как сообщал УНН, на южную турецкую провинцию Анталию обрушилось торнадо, перевернув автобусы и повредив самолеты и бортовые трапы в международном аэропорту города.
Напомним, на юге Чили, страна на юго-западе Южной Америки, сгорели десятки домов из-за лесных пожаров, которые охватили сразу несколько регионов страны.