У Грузії потужний вітер пошкодив дах мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У грузинському місті Руставі сильний вітер пошкодив дах будівлі мерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія online.
Так, вітром частково зірвало бляшане перекриття мерії. Постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці перебувають фахівці, ведуться відповідні роботи.
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Як повідомляв УНН, на південну турецьку провінцію Анталію обрушилося торнадо, перевернувши автобуси і пошкодивши літаки і бортові трапи в міжнародному аеропорту міста.
Нагадаємо, на півдні Чилі, країна на південному заході Південної Америки, згоріли десятки будинків через лісові пожежі, які охопили відразу кілька регіонів країни.