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В Японії через морози скасували понад 100 авіарейсів

В Японії через морози скасували понад 100 авіарейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Столицю Японії з 9 лютого скували морози, у зв'язку з чим було скасовано понад 100 авіарейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.

Метеорологічна служба попереджала про 5 см снігу в Токіо, проте прогноз не збувся, і опади склали всього 1 см.

Все ж через попередження про скрижанілі дороги та низьку температуру авіакомпанії Japan Airlines Co та All Nippon Airways Co скасували більше 100 авіарейсів зі столиці та до неї.

На сході та півночі країни негода відчувається особливо сильно - так, на острові Хоккайдо температура повітря впала до -20°C. В деяких місцях фіксують і лютіший мороз - так, у місті Рікубецу зафіксовано -38°C.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок морозу в канадському Кентморі скасували сьомий етапу Кубка світу з біатлону. 

Через морози закривають школи у Казахстані. 

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