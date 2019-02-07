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В Астані через морози закривають школи

В Астані через морози закривають школи

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У школах Астани, Карагандинської, Павлодарської і Східно-Казахстанської областей Казахстану скасовані заняття через сильні морози (до 35 градусів нижче нуля). Про це повідомляє Управління освіти муніципалітету Астани, передає УНН з посиланням на Анадолу.

За даними Управління громадської охорони здоров'я Астани, 14 осіб, в тому числі чотири дитини, отримали обмороження в результаті сильних морозів. Стан постраждалих в даний час оцінюється як задовільний.

Яким (глава) Астани Бахит Султанов закликав громадян з розумінням поставитися до людей, які залишилися в холод на вулиці.

Управління з надзвичайних ситуацій Астани попередило населення з приводу необхідності відмови від довгих автомобільних поїздок.

Як повідомляє гідрометеослужби Казахстану, температура повітря в Астані сьогодні вдень складе 27 градусів нижче нуля, вночі - 37 градусів нижче нуля. Сильні морози в Астані збережуться до кінця тижня.

Нагадаємо, в Україні в п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9 градусів морозу вночі до "нуля" вдень на більшій частині території країни і 7 градусів тепла на заході.

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