В Астані через морози закривають школи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У школах Астани, Карагандинської, Павлодарської і Східно-Казахстанської областей Казахстану скасовані заняття через сильні морози (до 35 градусів нижче нуля). Про це повідомляє Управління освіти муніципалітету Астани, передає УНН з посиланням на Анадолу.
За даними Управління громадської охорони здоров'я Астани, 14 осіб, в тому числі чотири дитини, отримали обмороження в результаті сильних морозів. Стан постраждалих в даний час оцінюється як задовільний.
Яким (глава) Астани Бахит Султанов закликав громадян з розумінням поставитися до людей, які залишилися в холод на вулиці.
Управління з надзвичайних ситуацій Астани попередило населення з приводу необхідності відмови від довгих автомобільних поїздок.
Як повідомляє гідрометеослужби Казахстану, температура повітря в Астані сьогодні вдень складе 27 градусів нижче нуля, вночі - 37 градусів нижче нуля. Сильні морози в Астані збережуться до кінця тижня.
Нагадаємо, в Україні в п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9 градусів морозу вночі до "нуля" вдень на більшій частині території країни і 7 градусів тепла на заході.