В Астані через морози закривають школи

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У школах Астани, Карагандинської, Павлодарської і Східно-Казахстанської областей Казахстану скасовані заняття через сильні морози (до 35 градусів нижче нуля). Про це повідомляє Управління освіти муніципалітету Астани, передає УНН з посиланням на Анадолу.