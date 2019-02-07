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В Астане из-за морозов закрывают школы

В Астане из-за морозов закрывают школы

Киев  •  УНН

 • 13291 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН.  В школах Астаны, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей Казахстана отменены занятия из-за сильных морозов (до 35 градусов ниже нуля). Об этом сообщает Управление образования муниципалитета Астаны, передает УНН со ссылкой на АНадолу. 

По данным Управления общественного здравоохранения Астаны, 14 человек, в том числе четыре ребенка, получили обморожение в результате сильных морозов. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

Аким (глава) Астаны Бахыт Султанов призвал граждан с пониманием отнестись к людям, оставшимся в холод на улице.

Управление по чрезвычайным ситуациям Астаны предупредило население по поводу необходимости отказа от долгих автомобильных поездок.

Как сообщает Гидрометеослужба Казахстана, температура воздуха в Астане сегодня днем составит 27 градусов ниже нуля, ночью - 37 градусов ниже нуля. Сильные морозы в Астане сохранятся до конца недели.

Напомним, в Украине в пятницу, 8 февраля, ожидается погода без осадков, температура  воздуха на протяжении суток будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до "нуля" днем на большей части территории страны и 7 градусов тепла на западе.

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