В Японии из-за морозов отменили более 100 авиарейсов

Метеорологическая служба предупреждала о 5 см снега в Токио, однако прогноз не сбылся, и осадки составили всего 1 см.

Все же из-за предупреждений об оледеневших дорогах и низкой температуре авиакомпании Japan Airlines Co и All Nippon Airways Co отменили более 100 авиарейсов из столицы и в нее.

На востоке и севере страны непогода ощущается особенно сильно - так, на острове Хоккайдо температура воздуха упала до -20°C. В некоторых местах фиксируют и более сильные морозы - так, в городе Рикубецу зафиксировали -38°C.

Ранее УНН сообщал, что в результате морозов в канадском Кентмори отменили седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Из-за морозов закрывают школы в Казахстане.