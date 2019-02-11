В Японии из-за морозов отменили более 100 авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Столицу Японии с 9 февраля сковали морозы, в связи с чем было отменено более 100 авиарейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Метеорологическая служба предупреждала о 5 см снега в Токио, однако прогноз не сбылся, и осадки составили всего 1 см.
Все же из-за предупреждений об оледеневших дорогах и низкой температуре авиакомпании Japan Airlines Co и All Nippon Airways Co отменили более 100 авиарейсов из столицы и в нее.
На востоке и севере страны непогода ощущается особенно сильно - так, на острове Хоккайдо температура воздуха упала до -20°C. В некоторых местах фиксируют и более сильные морозы - так, в городе Рикубецу зафиксировали -38°C.
Ранее УНН сообщал, что в результате морозов в канадском Кентмори отменили седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Из-за морозов закрывают школы в Казахстане.