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В Грузии оппозиция возобновила акцию протеста

Киев • УНН

 • 12287 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси оппозиционные силы возобновили акцию протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Грузия.online.

В Грузии оппозиция возобновила акцию протеста

По данным издания, на месте находятся председатель "Национального движения" Григол Вашадзе, один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры.

Также на месте сбора политиков находятся правоохранители.

Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра ВД Георгия Гахария, а также ответственности власти за произошедшее вчера.

"Мы не прекратим наши акции. В 7 часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже не причем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность", - заявил Вашадзе журналистам.

По словам лидера бывшей правящей партии, как и накануне, сегодня к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента. У здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.

Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.

Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.

Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.

Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Комментируя это, в МИД сообщили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.

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