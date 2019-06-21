В Грузии оппозиция возобновила акцию протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси оппозиционные силы возобновили акцию протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Грузия.online.
По данным издания, на месте находятся председатель "Национального движения" Григол Вашадзе, один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры.
Также на месте сбора политиков находятся правоохранители.
Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра ВД Георгия Гахария, а также ответственности власти за произошедшее вчера.
"Мы не прекратим наши акции. В 7 часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже не причем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность", - заявил Вашадзе журналистам.
По словам лидера бывшей правящей партии, как и накануне, сегодня к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.
Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента. У здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.
Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.
Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.
Комментируя это, в МИД сообщили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.