У Грузії опозиція відновила акцію протесту

За даними видання, на місці перебувають голова "Національного руху" Григол Вашадзе, один з лідерів "Європейської Грузії" Гігі Угулава і інші опозиційні лідери.

Також на місці збору політиків перебувають правоохоронці.

Через велику кількість людей проспект Руставелі перекритий. Учасники акції вимагають відставки міністра ВС Георгія Гахарії, а також відповідальності влади за те, що сталося вчора.

"Ми не припинимо наші акції. О 7 годині вечора ми знову збираємося біля парламенту. Подивимося, скільки людей прийде тепер, оскільки політика і політичні партії тут вже ні до чого. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відібрали конституційні права, образила те, що ці люди неупереджено захищали протягом років - це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальну цілісність", - заявив Вашадзе журналістам.

За словами лідера колишньої правлячої партії, як і напередодні, сьогодні до протестної акції приєднаються практично всі опозиційні сили.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту. У будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.

Як повідомляв УНН, у четвер кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталося після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту.

Протестуючі зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

Коментуючи це, в МЗС повідомили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади і громадянського суспільства Грузії щодо протидії російської окупації.