В Грузии не будут наказывать за употребление марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Конституционный суд Грузии отменил наказание за употребление марихуаны. В решении отмечается, что “потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности”, зафиксированным в конституции страны, сообщает УНН со ссылкой на “Грузия Online”.
Иск в суд подали депутаты оппозиционной партии “Гирчи”. По словам истцов, употребление марихуаны может нанести вред только здоровью того, кто ее употребляет — и он сам будет ответственным за результат.
До этого употребление марихуаны в Грузии наказывалось штрафом до 500 лари (около 5 500 гривен). В ноябре прошлого года грузинский суд упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Хранение и продажа каннабиса в Грузии незаконны.
Как сообщал УНН, специалисты небольшой лаборатории в Онтарио (Канада) создали первое в мире пиве из конопли. Это безалкогольный и безглютеновые напиток с выраженным психотропным эффектом, отмечают его создатели.