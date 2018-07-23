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У Канаді випустили перше в світі пиво з коноплі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Фахівці невеликої лабораторії в Онтаріо створили перше в світі пиві з коноплі, пише The Guardian. Це безалкогольний та безглютеновий напій з вираженим психотропним ефектом, відзначають його творці, передає УНН.

Більшість напоїв, які подаються як “пиво з канабісу” — це звичайне пиво з додаванням конопляного масла, пояснюють експерти. Тут же мова про повноцінний продукт, створений з стебел, коренів та листя рослини.

“Марихуана шкодить вашому здоров’ю та наше пиво теж, — попереджає один з розробників. — Це не те, що варто пити п’ять разів на день або з ранку, тільки прокинувшись”.

17 жовтня вступить в силу закон, який повністю легалізує марихуану на території Канади. Канабіс продаватимуть тільки з 18, а подекуди з 19 років. За продаж коноплі дітям встановлені суворі покарання — аж до 14 років ув’язнення. Закон дозволяє споживачам мати при собі не більше 30 г та вирощувати не більше чотирьох кущів на людину.

Канада стала другою державою після Уругваю, яка повністю дозволила вживання марихуани. З числа “Великої сімки” це перша країна.

Як повідомляв УНН, названо міста Європи з найдешевшим алкоголем.

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