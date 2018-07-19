Названо міста Європи з найдешевшим алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Лідером у списку міст Європи з найнижчими цінами на алкогольні напої є Прага. Про це свідчать дані рейтингу поштової служби Великої Британії, передає УНН з посиланням на micetimes.
Відзначається, що для складання рейтингу було враховано вартість 12 алкогольних напоїв, серед яких: пляшка пива, пляшка шампанського, келих мартіні, а також інших видів алкоголю.
Зокрема в Празі даний алкогольний набір обходиться в 42 дол.
На другому місці розташувався Будапешт. Щоб придбати вищезгаданий алкогольний набір, тут доведеться віддати 44 дол.
Замикає трійку міст Європи з найдешевшим алкоголем Краків, де вартість алкогольного сету становитиме 49,4 дол.
Далі в рейтингу йдуть Рига (73 дол.) і Таллінн (77,6 дол.).
У той же час, найвищі ціни на алкоголь виявилися в Лондоні і Барселоні, де 12 порцій алкоголю обійдуться в 88,4 дол. і 88 дол. відповідно.
В цілому ж фахівці включили в список 10 європейських міст.
Як розповів УНН економіст Андрій Новак, в Європі якісний алкоголь доступніший, ніж в Україні. Причина - в дисбалансі між податковим навантаженням на виробника і реальними доходами українців.
Солідарна з ним і голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.
"Непродумана податкова політика провокує покупця на економію, а значить - на покупку сурогатного алкоголю. Легального виробника податкове навантаження просто знищує. В останні роки легальне виробництво в середньому скорочується на 20% щорічно, і все менше людей можуть дозволити собі купувати якісний алкоголь", - пояснила вона.
Відзначимо, що економіст Олександр Охріменко прогнозує подорожчання алкоголю в Україні протягом ще наступних 8-ми років. Пов'язано це з зобов'язаннями України перед ЄС підвищувати акцизи на спиртне.