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Названы города Европы с самым дешевым алкоголем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Лидером в списке городов Европы с самыми низкими ценами на алкогольные напитки является Прага. Об этом свидетельствуют данные рейтинга почтовой службы Великобритании, передает УНН со ссылкой на micetimes.

Отмечается, что для составления рейтинга была учтена стоимость 12 алкогольных напитков, среди которых: бутылки пива, бутылки шампанского, бокала мартини, а также других видов алкоголя.

В частности в Праге данный алкогольный набор обходится в 42 долл.

На втором месте расположился Будапешт. Чтобы приобрести вышеупомянутый алкогольный набор, здесь придется отдать 44 долл.

Замыкает тройку городов Европы с самым дешевым алкоголем Краков, где стоимость алкогольного сета составит 49,4 долл.

Далее в рейтинге идут Рига (73 долл.) и Таллин (77,6 долл.).

В то же время, самые высокие цены на алкоголь оказались в Лондоне и Барселоне, где 12 порций алкоголя обойдутся в 88,4 долл. и 88 долл. соответственно.

В целом же специалисты включили в список 10 европейских городов.

Как рассказал УНН экономист Андрей Новак, в Европе качественный алкоголь доступнее, чем в Украине. Причина — в дисбалансе между налоговой нагрузкой на производителя и реальными доходами украинцев. 

Солидарна с ним и глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

“Непродуманная налоговая политика провоцирует покупателя на экономию, а значит — на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. В последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, и все меньше людей могут позволить себе покупать качественный алкоголь”, — пояснила она.

Отметим, что экономист Александр Охрименко прогнозирует подорожание алкоголя в Украине на протяжении еще следующих 8-ми лет. Связано это с обязательствами Украины перед ЕС повышать акцизы на спиртное.

Украинские Национальные Новости

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