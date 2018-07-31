У Грузії не каратимуть за вживання марихуани

Позов до суду подали депутати опозиційної партії “Гірчі”. За словами позивачів, вживання марихуани може завдати шкоди лише здоров’ю того, хто її вживає — і він сам буде відповідальним за результат.

До цього вживання марихуани в Грузії каралося штрафом до 500 ларі (близько 5 500 гривень). У листопаді минулого року грузинський суд скасував кримінальне покарання за вживання марихуани. Зберігання та продаж канабісу в Грузії незаконні.

Як повідомляв УНН, фахівці невеликої лабораторії в Онтаріо (Канада) створили перше в світі пиві з коноплі. Це безалкогольний та безглютеновий напій з вираженим психотропним ефектом, відзначають його творці.