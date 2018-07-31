У Грузії не каратимуть за вживання марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Конституційний суд Грузії скасував покарання за вживання марихуани. У рішенні наголошується, що “споживання марихуани представляє дію, захищену правом на вільний розвиток особистості”, зафіксованим в конституції країни, повідомляє УНН з посиланням на “Грузия Online”.
Позов до суду подали депутати опозиційної партії “Гірчі”. За словами позивачів, вживання марихуани може завдати шкоди лише здоров’ю того, хто її вживає — і він сам буде відповідальним за результат.
До цього вживання марихуани в Грузії каралося штрафом до 500 ларі (близько 5 500 гривень). У листопаді минулого року грузинський суд скасував кримінальне покарання за вживання марихуани. Зберігання та продаж канабісу в Грузії незаконні.
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